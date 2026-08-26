हापुड़ में हादसा: एनएच-9 पर मौत बनकर आया अज्ञात वाहन, चपेट में आने से गई जान; हाईवे पर मिला शव

थाना क्षेत्र के एनएच-09 स्थित बछलौता फ्लाईओवर के ऊपर मंगलवार की रात अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। व्यक्ति की पहचान दीपक(45) निवासी मोहल्ला जटपुरा थाना पिलखुवा के रूप में हुई है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर रही है।

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पुलिस के अनुसार, मंगलवार की रात थाना बाबूगढ़ पुलिस को एनएच-09 स्थित बछलौता फ्लाईओवर के ऊपर एक व्यक्ति के शव पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस टीम ने मामले की जांच पड़ताल की।जांच के दौरान पाया गया कि किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आकर व्यक्ति की मौत हुई थी। इसके बाद पुलिस ने व्यक्ति की पहचान करने का प्रयास किया। देर रात पुलिस ने व्यक्ति की पहचान दीपक के रूप में की और परिजनों को इसकी सूचना दी।परिजनों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि दीपक शराब पीने के आदी थे। दुर्घटनास्थल पर वह कैसे पहुंचे उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ अनीता चौहान ने बताया कि प्रथम दृष्टया शराब के नशे में व्यक्ति अज्ञात वाहन की चपेट में आया था। इससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद भी शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।