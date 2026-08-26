फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Hapur News ›   man died after being hit by unidentified vehicle on NH-9

हापुड़ में हादसा: एनएच-9 पर मौत बनकर आया अज्ञात वाहन, चपेट में आने से गई जान; हाईवे पर मिला शव

Wed, 26 Aug 2026 01:50 PM IST
अनुज कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, बाबूगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, बाबूगढ़ Published by: अनुज कुमार Updated Wed, 26 Aug 2026 01:50 PM IST
सार

एनएच-9 स्थित बछलौता फ्लाईओवर पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान हो गई है। 

विज्ञापन
man died after being hit by unidentified vehicle on NH-9
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

थाना क्षेत्र के एनएच-09 स्थित बछलौता फ्लाईओवर के ऊपर मंगलवार की रात अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। व्यक्ति की पहचान दीपक(45) निवासी मोहल्ला जटपुरा थाना पिलखुवा के रूप में हुई है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर रही है।

विज्ञापन


पुलिस के अनुसार, मंगलवार की रात थाना बाबूगढ़ पुलिस को एनएच-09 स्थित बछलौता फ्लाईओवर के ऊपर एक व्यक्ति के शव पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस टीम ने मामले की जांच पड़ताल की।
विज्ञापन


जांच के दौरान पाया गया कि किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आकर व्यक्ति की मौत हुई थी। इसके बाद पुलिस ने व्यक्ति की पहचान करने का प्रयास किया। देर रात पुलिस ने व्यक्ति की पहचान दीपक के रूप में की और परिजनों को इसकी सूचना दी।
विज्ञापन
विज्ञापन


परिजनों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि दीपक शराब पीने के आदी थे। दुर्घटनास्थल पर वह कैसे पहुंचे उन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ अनीता चौहान ने बताया कि प्रथम दृष्टया शराब के नशे में व्यक्ति अज्ञात वाहन की चपेट में आया था। इससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद भी शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed