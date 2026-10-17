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हापुड़: डीएम ने मतदाता शिविरों का किया निरीक्षण, बूथ जांचे, बीएलओ से मांगी जानकारी
नगर पालिका के एक बूथ पर विशेष मतदाता शिविर में डीएम कविता मीना ने मौजूद बीएलओ से चुनाव आयोग के नए निर्देशों के बारे में पूछा, लेकिन बीएलओ सही से जानकारी ही नहीं दे सके। इस पर डीएम ने नाराजगी जताई। बता दें कि विधानसभा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से छूटे नागरिकों और प्रथम बार मतदान करने वाले युवाओं के लिए 17 और 24 अक्टूबर को विशेष कैंप लगाए गए हैं। लोग फोटो, जन्मतिथि और निवास संबंधी स्वप्रमाणित दस्तावेज लेकर पहुंच रहे है।
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