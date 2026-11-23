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हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में गढ़ गंगा मेले में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध लोकगायिका एवं भजन गायिका मालिनी अवस्थी ने अपनी सुरीली आवाज से ऐसा समां बांधा कि पूरा मेला परिसर भक्तिरस में डूब गया। उन्होंने मां गंगा की महिमा का गुणगान करते हुए एक से बढ़कर एक भक्ति गीतों और लोकगीतों की शानदार प्रस्तुतियां दीं। उनकी मधुर आवाज और भावपूर्ण गायन ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।

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