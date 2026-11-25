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उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा बुधवार रात कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में लगे अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। रिणवा ने बताया कि जिले में करीब 170000 नए मतदाता जोड़े जाएंगे। यह कार्य 15 दिसंबर तक पूरा होगा।

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