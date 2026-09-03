{"_id":"6a997696803f5e7dc20bec74","slug":"video-fire-breaks-out-at-a-mattress-factory-in-hapur-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"हापुड़: गद्दा फैक्टरी में आग से मचा हड़कंप, तीन मजदूर झुलसे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हापुड़ जिले के धौलाना थाना क्षेत्र स्थित यूपीएसआईडीसी के फेस-3 में एक गद्दा फैक्टरी में भीषण आग लग गई। आग लगते ही पूरे औद्योगिक इलाके में अफरा-तफरी मच गई और आसपास की फैक्ट्रियों में काम कर रहे मजदूर बाहर निकल आए। इस दौरान तीन मजदूर आंशिक रूप से झूलस गए, जिनको अस्पतालई भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। आग इतनी भीषण है कि धुएं का गुबार दूर से ही देखा जा सकता है।

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