Hapur News: अचानक ब्रेक लगने से आपस में भिड़ीं चार कारें, हादसा होने से बचा
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 10:50 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 10:50 PM IST
विज्ञापन
गढ़मुक्तेश्वर। दिल्ली से मुरादाबाद की ओर जा रहे वाहन चालकों के लिए बृहस्पतिवार दोपहर गांव अठसैनी के पास नेशनल हाईवे 09 पर अचानक ब्रेक लगना परेशानी का कारण बन गया। आगे चल रही कार के चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाए जाने के कारण पीछे चल रही तीन कारें एक-दूसरे से टकरा गईं। हादसे में कारें क्षतिग्रस्त हो गईं, जबकि गनीमत रही कि किसी व्यक्ति को गंभीर चोट नहीं आई।
जानकारी के अनुसार रिफाकत, सोमवीर, सुरेंद्र और अभिषेक अलग-अलग कारों से दिल्ली की तरफ से मुरादाबाद की ओर जा रहे थे। बृहस्पतिवार दोपहर करीब अठसैनी गांव के पास नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही के दौरान आगे चल रही एक कार के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए।
इससे पीछे चल रहे वाहन चालकों को संभलने का पर्याप्त मौका नहीं मिला और हादसा हो गया। हादसे के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया।
कार सवार लोग अपने-अपने वाहनों से बाहर निकल आए और नुकसान को लेकर आपस में विवाद करने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन चालकों को समझाकर शांत कराया। पुलिस ने मौके की स्थिति संभालते हुए यातायात को भी सुचारू कराया।
विज्ञापन
बाद में दोनों पक्षों के बीच किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं हुई और वाहन चालक अपने-अपने क्षतिग्रस्त वाहनों को लेकर वहां से रवाना हो गए। हादसे में किसी के घायल नहीं होने पर लोगों ने राहत की सांस ली। सीओ राहुल यादव क्या कहना है कि बिना किसी कार्रवाई के सभी वाहन चालक अपने गंतव्यों को चले गए हैं।
विज्ञापन
जानकारी के अनुसार रिफाकत, सोमवीर, सुरेंद्र और अभिषेक अलग-अलग कारों से दिल्ली की तरफ से मुरादाबाद की ओर जा रहे थे। बृहस्पतिवार दोपहर करीब अठसैनी गांव के पास नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही के दौरान आगे चल रही एक कार के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए।
विज्ञापन
इससे पीछे चल रहे वाहन चालकों को संभलने का पर्याप्त मौका नहीं मिला और हादसा हो गया। हादसे के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया।
कार सवार लोग अपने-अपने वाहनों से बाहर निकल आए और नुकसान को लेकर आपस में विवाद करने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन चालकों को समझाकर शांत कराया। पुलिस ने मौके की स्थिति संभालते हुए यातायात को भी सुचारू कराया।
विज्ञापन
बाद में दोनों पक्षों के बीच किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं हुई और वाहन चालक अपने-अपने क्षतिग्रस्त वाहनों को लेकर वहां से रवाना हो गए। हादसे में किसी के घायल नहीं होने पर लोगों ने राहत की सांस ली। सीओ राहुल यादव क्या कहना है कि बिना किसी कार्रवाई के सभी वाहन चालक अपने गंतव्यों को चले गए हैं।