Hapur News: अचानक ब्रेक लगने से आपस में भिड़ीं चार कारें, हादसा होने से बचा

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जानकारी के अनुसार रिफाकत, सोमवीर, सुरेंद्र और अभिषेक अलग-अलग कारों से दिल्ली की तरफ से मुरादाबाद की ओर जा रहे थे। बृहस्पतिवार दोपहर करीब अठसैनी गांव के पास नेशनल हाईवे पर वाहनों की आवाजाही के दौरान आगे चल रही एक कार के चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए।इससे पीछे चल रहे वाहन चालकों को संभलने का पर्याप्त मौका नहीं मिला और हादसा हो गया। हादसे के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरातफरी का माहौल बन गया।कार सवार लोग अपने-अपने वाहनों से बाहर निकल आए और नुकसान को लेकर आपस में विवाद करने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन चालकों को समझाकर शांत कराया। पुलिस ने मौके की स्थिति संभालते हुए यातायात को भी सुचारू कराया।बाद में दोनों पक्षों के बीच किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं हुई और वाहन चालक अपने-अपने क्षतिग्रस्त वाहनों को लेकर वहां से रवाना हो गए। हादसे में किसी के घायल नहीं होने पर लोगों ने राहत की सांस ली। सीओ राहुल यादव क्या कहना है कि बिना किसी कार्रवाई के सभी वाहन चालक अपने गंतव्यों को चले गए हैं।