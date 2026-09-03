Hapur News: ओटीएस के 15 दिन में 50 से अधिक आवेदन, 40 को प्रमाण पत्र

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कर निर्धारण अधिकारी ऋचा श्रीवास्तव ने बताया कि प्राप्त आवेदनों की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद अब तक 40 लोगों को ओटीएस प्रमाण पत्र अंतिम रूप से जारी किए जा चुके हैं।उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए लगातार आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। आवेदन में दर्ज जानकारी और संबंधित अभिलेखों की जांच के बाद ही प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, योजना के तहत पात्र लोगों को निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद राहत दी जा रही है। उन्होंने लोगों से योजना का लाभ लेने के लिए समय से आवेदन करने की अपील की। संवाद