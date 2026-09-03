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Hapur News: बच्चों के खेलने को लेकर दो पक्ष भिड़े, पथराव और लाठी-डंडे चले

Thu, 03 Sep 2026 10:45 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 10:45 PM IST
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Two groups clashed over children playing; stones were pelted and sticks and clubs were used.
धौलाना। शेखुपुरा खिचरा गांव में बुधवार देर रात बच्चों के खेलने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों में लाठी-डंडे चलने लगे और पथराव भी हुआ। मारपीट में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना से गांव में अफरातफरी मच गई।
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खिचरा गांव निवासी गुलसनव्वर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि गांव निवासी जुल्फीकार, गुलजार, जाहिद और फजर मोहम्मद ने सोहेल, शरीफ, सितारा समेत अन्य लोगों के साथ मारपीट कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए।
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सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से घटना की जानकारी लेकर स्थिति को संभाला। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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सीओ पिलखुवा मुनीश चंद्र ने बताया कि गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस निगरानी कर रही है। साथ ही स्थानीय सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जुटाई जा रही है। फुटेज और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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