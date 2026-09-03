Hapur News: बच्चों के खेलने को लेकर दो पक्ष भिड़े, पथराव और लाठी-डंडे चले

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खिचरा गांव निवासी गुलसनव्वर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि गांव निवासी जुल्फीकार, गुलजार, जाहिद और फजर मोहम्मद ने सोहेल, शरीफ, सितारा समेत अन्य लोगों के साथ मारपीट कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद मौके पर काफी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए।सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से घटना की जानकारी लेकर स्थिति को संभाला। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।सीओ पिलखुवा मुनीश चंद्र ने बताया कि गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस निगरानी कर रही है। साथ ही स्थानीय सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जुटाई जा रही है। फुटेज और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।