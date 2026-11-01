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हमीरपुर में रोडवेज बस और ईंटों से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली की जोरदार भिड़ंत
हमीरपुर जिले के बिवांर कस्बे में स्टेट हाईवे-42 पर हीरानंद डिग्री कॉलेज के पास रविवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। राठ से कानपुर जा रही राठ डिपो की रोडवेज बस ओवरटेक के दौरान सामने से आ रही ईंटों से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में बस चालक, महिला परिचालक, पीईटी (PET) परीक्षा देने जा रही दो छात्राओं और छात्रवृत्ति परीक्षा देने जा रहे 5 बच्चों समेत 12 से अधिक यात्री घायल हो गए। टक्कर के बाद घबराए यात्री खिड़कियों से कूद पड़े। गंभीर रूप से घायल 3 यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद कानपुर रेफर किया गया है।
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