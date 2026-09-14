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हमीरपुर: पानी में उतरकर बना रहे थे वीडियो, पुलिस ने मौके पर ही दी अनोखी सजा

Himanshu Awasthi

Updated Mon, 14 Sep 2026 09:09 AM IST Updated Mon, 14 Sep 2026 09:09 AM IST







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मौदहा स्थित कम्हारिया बंधे पर जान जोखिम में डालकर रील्स बनाने और नहाने पहुंचे युवकों को पुलिस ने सबक सिखाया। पुलिस ने बिना किसी कानूनी कार्रवाई में उलझाए युवकों को मौके पर ही ऑन-द-स्पॉट अनूठी सजा दी और अपनी जिंदगी से खिलवाड़ न करने की सख्त चेतावनी देकर छोड़ दिया। ... और पढ़ें

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