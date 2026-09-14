हमीरपुर: कम्हारिया बंधे पर रील्स बना रहे थे युवक, पुलिस ने ऑन-द-स्पॉट सिखाया सबक, फिर चेतावनी देकर छोड़ा

हमीरपुर जिले में सोशल मीडिया पर रील्स बनाने का चस्का किस कदर युवाओं पर हावी है। इसका नजारा मौदहा थाना क्षेत्र के कम्हारिया बंधे पर देखने को मिला। बारिश के मौसम में पानी के तेज बहाव के बीच जान जोखिम में डालकर रील्स बना रहे और नहा रहे युवकों को पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया।

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हालांकि, पुलिस ने कोई कानूनी पचड़ा खड़ा करने के बजाय युवकों को मौके पर ही ऑन-द-स्पॉट अनोखी सजा देकर सबक सिखाया। जानकारी के अनुसार, मौदहा के कम्हारिया बंधे पर कुछ युवक पानी के तेज बहाव के करीब जाकर मोबाइल से रील्स शूट कर रहे थे और नहा रहे थे। जरा सी चूक उनकी जान पर भारी पड़ सकती थी।