हमीरपुर हादसा: बिना देखे चालक ने बढ़ा दिया ट्रक, पहिए के नीचे कुचलकर साथी की मौत, आरोपी और वाहन की तलाश जारी

हमीरपुर जिले में मौदहा कोतवाली क्षेत्र के नरायच गांव के पास नेशनल हाईवे-34 पर मध्यरात्रि के बाद दर्दनाक हादसा हो गया। सड़क किनारे खड़े ट्रक के नीचे सो रहे चालक के साथी की उसी ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

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मृतक की पहचान दिनेश कुमार पुत्र विश्वनाथ पटवा, निवासी सीताराम कॉलोनी, शुक्लागंज, थाना गंगाघाट, जनपद उन्नाव के रूप में हुई है। बताया गया कि रात में चालक ने नरायच गांव के पास ट्रक सड़क किनारे खड़ा किया था। इसके बाद उसका साथी दिनेश कुमार ट्रक के नीचे सो गया। सुबह चालक ने बिना नीचे देखे ट्रक चला दिया, जिससे दिनेश ट्रक के पहियों की चपेट में आ गया।