हमीरपुर: जलभराव के बीच लकड़ी की जुगाड़ू नाव से स्कूल जा रहे बच्चे

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हमीरपुर जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद भीषण जलभराव से जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है। मुस्करा कोतवाली क्षेत्र स्थित राजकीय इंटर कॉलेज (जीआईसी) बस्ती में पानी भर जाने से परेशान ग्रामीणों ने लकड़ी के टुकड़ों से एक 'जुगाड़ू नाव' तैयार की है। इस नाव के सहारे अभिभावक बच्चों को सुरक्षित स्कूल पहुंचा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस अनोखी जुगाड़ू नाव में बच्चों को ले जाने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो स्थानीय प्रशासन के जल निकासी दावों की पोल खोल रहा है।

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