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हमीरपुर: डबल डेकर बसों पर एआरटीओ की कार्रवाई, सुरक्षा मानकों में फेल तीन बसें सीज

Himanshu Awasthi

Updated Tue, 29 Sep 2026 09:56 AM IST Updated Tue, 29 Sep 2026 09:56 AM IST







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सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित बस स्टैंड रोड पर एआरटीओ ने लांग रूट की डबल डेकर बसों के खिलाफ बड़ा चेकिंग अभियान चलाया। सुरक्षा मानकों और फिटनेस में कमी पाए जाने पर काव्य बस सर्विस और विश्वनाथ बस सर्विस समेत तीन बसों को सीज कर दिया गया, जबकि प्रत्येक बस पर 40 से 50 हजार रुपये का चालान ठोका गया। ... और पढ़ें

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