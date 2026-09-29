हमीरपुर: लगातार बारिश से थमा जनजीवन, तालाब बनीं मुस्करा की सड़कें, जुगाड़ू नाव से स्कूल जा रहे बच्चे, उठे सवाल

हमीरपुर जिले में बीते दो दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने नगर पालिका व स्थानीय प्रशासन के जल निकासी दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। बारिश के बाद कई मोहल्लों और बस्तियों में कई-कई फीट तक पानी भर जाने से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस बीच मुस्करा कोतवाली क्षेत्र में जलभराव से तंग आकर ग्रामीणों ने लकड़ी के टुकड़ों से जुगाड़ू नाव तैयार कर ली है।

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मुस्करा कोतवाली क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज बस्ती में चारों तरफ पानी भर जाने के कारण रास्तों का संपर्क पूरी तरह कट गया है। घरों से बाहर निकलना तक मुहाल हो चुका है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए परिजनों ने देसी जुगाड़ निकाला। ग्रामीणों ने लकड़ी के तख्तों और टुकड़ों को जोड़कर एक तैरने वाली छोटी नाव बनाई।