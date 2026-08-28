Video: गोंडा में त्योहारों को लेकर सड़क पर उतरे नवागत एसपी

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आगामी त्योहारों को लेकर नवागत एसपी अभिषेक ने शुक्रवार को नगर क्षेत्र में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इनकैन चौराहा से भरत मिलाप चौराहे तक गश्त के दौरान उन्होंने व्यापारियों और आमजन से संवाद कर उनकी समस्याएं जानीं। सर्राफा बाजार व भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने, संदिग्धों पर नजर रखने और यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। इस दौरान एएसपी पश्चिमी राधेश्याम राय, सीओ नगर योगेंद्र सिंह समेत पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

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