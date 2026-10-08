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गाजीपुर: पुलिस कार्रवाई के बाद नदी में कूदे दो युवक, एक लापता; तलाश में जुटी एनडीआरएफ

किशन चौबे

Updated Thu, 08 Oct 2026 03:49 PM IST Updated Thu, 08 Oct 2026 03:49 PM IST







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पैमाइश के विवाद में पुलिस कार्रवाई के बाद दो युवक नदी में कूद गए। इनमें के एक लापता हो गया। ग्रामीणों का आरोप है कि लाठीचार्ज के बाद भगदड़ मची। इस दौरान पुलिस से बचने के दौरान हादसा हुआ। ... और पढ़ें

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