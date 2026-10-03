टायर फटने से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के किनारे पलटा ट्रेलर, VIDEO

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गाजीपुर के कासिमाबाद कोतवाली क्षेत्र के सहाबुद्दीनपुर गांव के सामने शनिवार की सुबह करीब चार बजे मछलियों के चारे से लदा ट्रेलर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे पलट गया। हालांकि, हादसे में चालक व सहचालक को मामूली चोटें आई है। सूचना पर पहुंची यूपीडा की टीम ने ट्रेलर और बोरियों को एक्सप्रेसवे से हटाकर यातायातत को सुचारू करा दिया।

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