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जनपद की सीमा पर पहुंचा 256 पहिये वाला रिएक्टर लदा ट्रेलर, VIDEO
रिएक्टर लदा 256 पहिये वाले विशालयकाय ट्रेलर शुक्रवार की शाम करीब साढ़े छह बजे जनपद की सीमा से आधा किलोमीटर पहले धौरहरा गांव के समीप आकर रुक गया है। इसके बाद एनएचएआई के अधिकारियों ने निर्णय लिया कि ट्रेलर का संचालन तीन अक्तूबर यानी शनिवार को सुबह छह बजे से वाराणसी-गोरखपुर फोरलेन पर शुरू होगा।
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