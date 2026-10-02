साम्प्रदायिक सद्भाव मार्च में उठी लोकतंत्र की रक्षा की आवाज, VIDEO

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भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के देशव्यापी आह्वान पर गांधी जयंती के अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिश्र बाजार चौक से आमघाट गांधी पार्क तक साम्प्रदायिक सद्भाव मार्च निकाला। मार्च के बाद गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विचार गोष्ठी आयोजित की गई। गोष्ठी को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने जाति, धर्म और समुदाय की दीवारों को तोड़कर लोगों को एकजुट किया। इसी एकता ने आजादी के संघर्ष को व्यापक और मजबूत बनाया। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि आज देश में साम्प्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा देकर सामाजिक सद्भाव को कमजोर किया जा रहा है।

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