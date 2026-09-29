एसडीएम ज्योति चौरसिया ने कहा- तहसील स्तर की मांगें पूरी कराई जाएंगी

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गाजीपुर में सर्व समाज विकास मंच एवं जन कल्याण विकलांग सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमलेश राम ने सोमवार को सैदपुर उपजिलाधिकारी ज्योति चौरसिया को 10 सूत्रीय मांगों का पत्रक सौंपा। इसमें तहसील, ब्लॉक और अन्य सरकारी संस्थानों में दिव्यांगों के लिए रैंप बनवाने समेत अन्य मांगें शामिल हैं। एसडीएम ज्योति चौरसिया ने बताया कि पत्रक में तहसील स्तर की जो मांगें हैं, उन्हें पूरा कराया जाएगा। तहसील में दिव्यांगों की सुविधा के लिए जल्द रैंप बनवाया जाएगा। वहीं पेंशन बढ़ाने समेत शासन स्तर की अन्य मांगों का पत्रक मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। कमलेश राम ने बताया कि दिव्यांग श्याम राजभर और बृजमोहन वर्मा को पड़ोसियों द्वारा परेशान किए जाने के मामले में क्षेत्राधिकारी शुभम वर्मा से भी कार्रवाई की मांग की गई है। इस पर उचित कार्रवाई का आश्वासन मिला है।

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