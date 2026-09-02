बक्सर से 90 लाख की हेरोइन लेकर गाजीपुर पहुंचा तस्कर, डिलीवरी से पहले दबोचा

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बिहार के बक्सर से हेरोइन की खेप लेकर गाजीपुर पहुंचे तस्कर को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) और पुलिस ने मंगलवार की देर शाम डिलीवरी से पहले दबोच लिया। उसके कब्जे से 458 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 90 लाख रुपये आंकी गई है। पूछताछ में तस्कर ने बताया कि वह हेरोइन बक्सर से लेकर आया था और इसकी खेप दिलदारनगर थाना क्षेत्र के रकसहां निवासी मो. सैफ को पहुंचानी थी। एएनटीएफ थाना प्रभारी सुरेंद्र नाथ सिंह ने बताया कि टीम को मंगलवार को तस्कर के आने की सूचना मिली थी। इसके बाद टीम ने पुलिस के साथ वायरलेस चौराहे से जमानियां की ओर जाने वाले मार्ग पर बहुअरा मोड़ के पास घेराबंदी कर दी। इसी दौरान संदिग्ध युवक को रोककर तलाशी ली गई तो उसके पास से 458 ग्राम हेरोइन के अलावा नकद 120 रुपये बरामद हुआ। आरोपी की पहचान बहुअरा निवासी मो. अकलीम खां (29) के रूप में हुई।

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