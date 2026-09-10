गाजीपुर में विवाहिता ने फंदे से लटककर दी जान

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गाजीपुर जिले में रेवतीपुर स्थनीय गांव की हरिजन बस्ती में बुधवार की देर रात 27 वर्षीय विवाहिता ने संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी होते ही परिवार में कोहराम मच गया। आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद से विवाहिता के स्वजन का रो-रोकर बुरा हाल है। करिश्मा (27) की शादी वर्ष 2018 में रेवतीपुर निवासी राकेश राम के साथ हुई थी। दंपती का तीन वर्षीय पुत्र अंश है।

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