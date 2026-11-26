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अमर उजाला फाउंडेशन के संवाद में प्रबुद्धजनों ने रखी बेबाक राय, VIDEO
गाजीपुर जिले में विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग एक दशक से अधिक समय से उठ रही है, लेकिन अब तक यह पूरी नहीं हो सकी है। दूसरी ओर शहर में जाम, सड़कों की पटरियों पर अतिक्रमण, बाजारों में सार्वजनिक शौचालय और यूरिनल का अभाव, आदि की समस्या लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। इन मुद्दों को लेकर बुधवार को अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से शहर के लंका मैदान स्थित पार्क में प्रबुद्धजनों और समाजसेवियों के साथ संवाद आयोजित किया गया।
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