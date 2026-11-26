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गाजीपुर जिले में विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग एक दशक से अधिक समय से उठ रही है, लेकिन अब तक यह पूरी नहीं हो सकी है। दूसरी ओर शहर में जाम, सड़कों की पटरियों पर अतिक्रमण, बाजारों में सार्वजनिक शौचालय और यूरिनल का अभाव, आदि की समस्या लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है। इन मुद्दों को लेकर बुधवार को अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से शहर के लंका मैदान स्थित पार्क में प्रबुद्धजनों और समाजसेवियों के साथ संवाद आयोजित किया गया।

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