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प्रारंभिक जांच में युवक की मौत ट्रेन हादसे में होने की आशंका है। खानपुर थानाध्यक्ष रोहित कुमार मिश्रा के अनुसार, बुधवार को सिधौना रामपुर हाॅल्ट के पास रेलवे ट्रैक किनारे युवक का शव मिला था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजकर पहचान कराने का प्रयास शुरू किया। बृहस्पतिवार को पहचान पवन कुमार सिंह के रूप में हुई। इसके बाद परिजनों को सूचना देकर बुलाया गया और आवश्यक कार्रवाई पूरी करने के बाद शव उन्हें सौंप दिया गया।बताया गया कि पवन कुमार किसी निजी कार्य से क्षेत्र में आए हुए थे। वह दो भाइयों में छोटे थे। उनकी असमय मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। थानाध्यक्ष रोहित कुमार मिश्रा ने बताया कि बुधवार को हुई घटना में मृतक की पहचान बृहस्पतिवार को हुई। इसके बाद परिजनों को बुलाकर शव सौंप दिया गया। मौत की परिस्थितियों की जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद और स्पष्ट हो सकेगी।