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थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक कुमार तिवारी ने बताया कि जंगीपुर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर उर्फ क्यामपुर गांव निवासी रमेश सिंह यादव ने तहरीर देकर अवगत कराया कि बेटा जितेंद्र यादव क्यामपुर टोल प्लाजा पर कार्यरत था। घटना की शाम वह नोनहरा थाना क्षेत्र के किसी गांव में निमंत्रण के लिए गया था। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे से होकर वह गांव की तरफ आ रहा था। रसूलपुर गांव के सामने अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक में टक्कर मार दी।इससे पुत्र जितेंद्र यादव की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को घटना की जानकारी दी। पिता की तहरीर पर पुलिस अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही वाहन और आरोपी चालक की पहचान कर ली जाएगी।अचानक सामने आई नीलगाय, डिवाइडर से टकराई कारबरेसर। सुतिहार गांव के सामने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के चैनेज नंबर-313 पर बुधवार की रात एक कार अचानकर सामने आई नीलगाय से टकरा गई। इसके बाद कार अनियंत्रित होकर एक्सप्रेसवे के डिवाइडर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई।हादसे में कार चालक को मामूली चोटें आई हैं। चालक ने बृहस्पतिवार को थाने में तहरीर हादसे की जानकारी दी। थाना प्रभारी निरीक्षक सचिन सिंह ने बताया कि, हाथरस जिला के सादाबाद थानाक्षेत्र के नगरा गांव निवासी चालक धर्मवीर सिंह ने तहरीर देकर बताया कि वह बिहार से होकर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे होते हुए अपने गांव की तरफ जा रहा था। रात करीब 7:30 बजे एक्सप्रेस-वे के चैनल नंबर-313 पर कार के सामने नीलगाय आ गई। उससे टक्कर के बाद कार एक्सप्रेस-वे के डिवाइडर से टकरा गई। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के सुरक्षा अधिकारी गजानन सिंह यादव ने बताया कि हादसे की सूचना पर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की सुरक्षा टीम ने राहत एवं बचाव कार्य किया। एक्सप्रेस-वे के लेन पर पड़ी क्षतिग्रस्त कार को हटाकर यातायात को बहाल करा दिया गया है। संवादचालक को झपकी आने से डिवाइडर से टकराया ट्रेलरफोटो09संवाद न्यूज एजेंसीगंगौली। बरेसर थाना क्षेत्र के सेमऊर गांव के सामने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के चैनल संख्या- 317 पर बृहस्पतिवार की सुबह लदा ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के सुरक्षा अधिकारी गजानन सिंह यादव ने बताया कि बृहस्पतिवार की सुबह चालक को झपकी आने से बालू लदा ट्रेलर एक्सप्रेस-वे के डिवाइडर से टकरा गया। ट्रेलर के क्षतिग्रस्त केबिन में सोनभद्र जिले के चोपन थानाक्षेत्र के सलखन निवासी चालक चंद्र मोहन और सहचालक लालचंद फंस गए। सूचना पर पहुंची सुरक्षा टीम ने दोनों को ट्रेलर के केबिन से बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाराचवर पहुंचाया। दूसरी तरफ टीम ने क्षतिग्रस्त वाहन को हटवाकर एक्सप्रेस-वे पर यातायात सुचारु करा दिया। संवाद