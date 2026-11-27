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बस में सवार यात्रियों को गाजीपुर डिपो की रोडवेज बस में बैठाकर रवाना किया गया। इसके अलावा दो ओवरलोड ट्रकों और दो स्कूली वाहनों सहित कुल पांच वाहनों को विभिन्न थानों में निरुद्ध किया गया। वहीं, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले करीब 85 वाहनों का चालान किया गया।आरआई राज भूषण चौधरी ने बताया कि 26 और 27 नवंबर को विशेष अभियान ऑपरेशन सतर्कता चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बृहस्पतिवार को एआरटीओ धनवीर यादव ने बिना वैध परमिट संचालित यात्री बस को निरुद्ध किया गया। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए मंडी परिसरों और टोल प्लाजा पर भी अभियान चलाया गया। इसमें ऐसे 80 से 85 ट्रैक्टरों के पिछले हिस्से पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप लगवाए गए। अभियान के दौरान वाहन चालकों को यातायात नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए जागरूक भी किया गया।