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बोर्ड की बैठक में सीट से उठकर जमीन पर बैठे सभासद, VIDEO

Fri, 11 Sep 2026 10:01 PM IST
Aman Vishwakarma
Aman Vishwakarma Aman Vishwakarma
Updated Fri, 11 Sep 2026 10:01 PM IST
Councilors leave their seats and sit on floor during board meeting
नगर पालिका परिषद के सभागार में शुक्रवार को बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सभासदों ने गृह कर और एजेंडे के विषयों को लेकर जोरदार विरोध दर्ज कराया। विरोध में कुछ सभासद अपनी सीटों से उठकर जमीन पर पांच मिनट के लिए बैठ गए और लिखित आपत्ति दर्ज कराने की मांग करने लगे।
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