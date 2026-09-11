बोर्ड की बैठक में सीट से उठकर जमीन पर बैठे सभासद, VIDEO

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नगर पालिका परिषद के सभागार में शुक्रवार को बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सभासदों ने गृह कर और एजेंडे के विषयों को लेकर जोरदार विरोध दर्ज कराया। विरोध में कुछ सभासद अपनी सीटों से उठकर जमीन पर पांच मिनट के लिए बैठ गए और लिखित आपत्ति दर्ज कराने की मांग करने लगे।

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