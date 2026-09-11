Ghazipur News: हरतालिका तीज पर नए वस्त्र, शृंगार और पूजा सामग्री की खरीदारी बढ़ी

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हरतालिका तीज 14 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन सुहागिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन-अर्चन कर पति की लंबी आयु की कामना करती हैं।साड़ी, चूड़ी, मेहंदी, बिंदी और अन्य शृंगार सामग्री की दुकानों पर अधिक भीड़ देखी जा रही है। साड़ी विक्रेता विनय कुमार और संजय साहू ने बताया कि महिलाएं साटन सिल्क, फैंडी, कांचीपुरम, राजस्थानी, बंधेज, शिफान और चुनरी को पसंद कर रही हैं। मेहंदी रचाने के लिए पहले से ही बुकिंग शुरू हो गई है।कास्मेटिक विक्रेता लारेब अंसारी ने बताया कि कश्मीरी चूड़ी एवं कड़ा, राजस्थानी, लाक कड़ा की बिक्री हो रही है।वहीं पूजा के लिए मिट्टी के शिव-पार्वती, पूजन थाली, कलश, दीपक, रोली, अक्षत, फल और अन्य पूजन सामग्री की बिक्री भी तेज हो गई है। कारोबारियों को त्योहार नजदीक आने के साथ बाजार में ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने की उम्मीद है।