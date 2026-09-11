Ghazipur News: बैडमिंटन के ट्रायल में 12 शटलरों का चयन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 11 Sep 2026 11:45 PM IST
Updated Fri, 11 Sep 2026 11:45 PM IST
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गाजीपुर। प्रदेश स्तरीय संघ समन्वय जूनियर बालक और बालिकाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता उन्नाव में 17 से 19 सितंबर तक आयोजित की जा रही है। क्रीड़ा अधिकारी देवी प्रसाद ने बताया कि इसका जिला स्तरीय चयन-ट्रायल शुक्रवार को शहर के गोराबाज़ार स्थित नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किया गया। इस चयन-ट्रायल में 35 बालक एवं 17 बालिकाओं सहित 52 शटलरों ने प्रतिभाग किया। बेस्ट खिलाड़ियों में 6 बालक एवं 6 बालिकाओं का चयन किया गया।
उन्होंने बताया कि बालकों में अमन कुशवाहा, शिवम यादव, अंश सिंह, रुद्रप्रताप यादव, सिद्धार्थ पांडेय, प्रिंस सिंह तथा बालिका वर्ग में श्रेया पाल, देलिशा गुप्ता, आराध्या आर्या, प्रियांजलि, वागमिता तथा रोहिणी का चयन किया गया। चयनित खिलाड़ी 14 सितंबर को वाराणसी के डॉ. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में सुबह 9 बजे से आयोजित मंडलस्तरीय ट्रायल में प्रतिभाग करेंगे। इस अवसर पर बैडमिंटन प्रशिक्षक चंदन यादव आदि उपस्थित रहे।
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उन्होंने बताया कि बालकों में अमन कुशवाहा, शिवम यादव, अंश सिंह, रुद्रप्रताप यादव, सिद्धार्थ पांडेय, प्रिंस सिंह तथा बालिका वर्ग में श्रेया पाल, देलिशा गुप्ता, आराध्या आर्या, प्रियांजलि, वागमिता तथा रोहिणी का चयन किया गया। चयनित खिलाड़ी 14 सितंबर को वाराणसी के डॉ. संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में सुबह 9 बजे से आयोजित मंडलस्तरीय ट्रायल में प्रतिभाग करेंगे। इस अवसर पर बैडमिंटन प्रशिक्षक चंदन यादव आदि उपस्थित रहे।
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