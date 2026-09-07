VIDEO: सड़क पर दाैड़ते ऑटो में निकला सांप, मच गई अफरातफरी; जान बचाकर भागी सवारियां

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टूंडला के नगर के दीपा का चौराहा पर सोमवार दोपहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सवारियां भर रहे एक ऑटो में अचानक एक लंबा पीला सांप दिखाई दिया। सांप को देखते ही सवारियों में चीख-पुकार मच गई और वे जान बचाकर बाहर भागे। कड़ी मशक्कत के बाद आधे घंटे में सांप को ऑटो से बाहर निकाला गया, जिसके बाद सवारियों और राहगीरों ने राहत की सांस ली। एटा रोड के मोहल्ला शिवपुरी कॉलोनी निवासी संजय कुमार दोपहर दो बजे करीब दीपा का चौराहा पर अपना ऑटो खड़ा करके सवारियां बैठा रहे थे। ऑटो में पीछे की सीट पर दो यात्री बैठ चुके थे। इसी दौरान संजय की नजर ऑटो में लगी लोहे की रॉड पर पड़ी, जिस पर एक बड़े आकार का पीले रंग का सांप लिपटा हुआ था। सांप देखते ही सवारियों में अफरा-तफरी मच गई और वे शोर मचाते हुए झटपट ऑटो से बाहर कूद पड़े। शोर सुनकर मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। इसके बाद ऑटो चालक ने स्थानीय लोगों की मदद से करीब आधे घंटे के अथक प्रयास के बाद सांप को किसी तरह बाहर निकाला। ऑटो चालक संजय ने बताया कि उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ कि सांप कब ऑटो के अंदर घुस गया। गनीमत यह रही कि सांप ने किसी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचाया, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था।

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