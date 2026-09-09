यूपी: जानें कब शुरू होगा आगरा का नया सिविल एयरपोर्ट, 73% काम हो चुका है पूरा; आया नया अपडेट

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एयरपोर्ट के निदेशक विवेक कुमार शर्मा के अनुसार, इस नए आधुनिक एयरपोर्ट पर एक साथ 1400 यात्रियों के आवागमन की क्षमता होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए 19 चेक-इन काउंटर, डिजी यात्रा और सेल्फ चेक-इन की आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। एप्रन को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जहां एक साथ नौ विमान खड़े हो सकेंगे। एयरपोर्ट परिसर में पार्किंग की सुविधा भी विकसित की जा रही है। बताया कि 400 कारों की क्षमता वाली मल्टी लेवल पार्किंग के अलावा 200 वाहनों की ओपन पार्किंग भी तैयार की जा रही है |करीब 500 किलोवाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 33 चार्जिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं। टर्मिनल से सीधे विमान तक पहुंचने की बोर्डिंग सुविधा भी होगी। उन्होंने बताया कि रनवे से संबंधित कार्य के लिए वायुसेना से अनुमति मांगी गई है। अनुमति मिलने के बाद संबंधित कार्य आगे बढ़ाया जाएगा।