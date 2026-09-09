शिकोहाबाद में 'सत्ता का संग्राम': जनता का कैसा मूड? चुनाव से पहले मुद्दों और विकास की पड़ताल; देखें ये रिपोर्ट

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किसानों ने मुख्य रूप से खाद की उपलब्धता और फसल के उचित मूल्य मिलने जैसे मुद्दों को उठाया। उन्होंने बताया कि आलू की खेती इस क्षेत्र में प्रमुख है, और सरकार को खाद की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने पर ध्यान देना चाहिए।शिकोहाबाद के युवाओं ने शिक्षा और रोजगार को अपने प्रमुख मुद्दे बताया। उनका कहना है कि विधायक ऐसा हो, जो उनकी बातों को सुने और इन क्षेत्रों में सुधार के लिए काम करे। चिकित्सा और किसानी से जुड़े अन्य मसलों पर भी उन्होंने अपनी राय रखी।एक स्थानीय निवासी के अनुसार, 2014 के बाद से शिकोहाबाद में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। योगी सरकार के कार्यकाल में नकल माफिया पर लगाम कसी गई है और सभी छात्रों को समान शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। कई नए स्कूल और विश्वविद्यालय भी खुले हैं। पहले शिकोहाबाद नकल के लिए जाना जाता था, नकल माफिया की कमर तोड़ने का काम योगी सरकार में हुआ है। सभी छात्रों को समान शिक्षा देने का काम किया जा रहा है।सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों ने संतोष व्यक्त किया। एक युवा व्यवसायी ने कहा कि 2017 के बाद से व्यवसायी खुद को अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और बेफिक्र होकर कारोबार कर रहे हैं। पिछली सरकारों के मुकाबले वर्तमान में व्यापारियों में भय कम हुआ है।महिला सुरक्षा को लेकर हमने महिलाओं से बात की। एक शिक्षिका ने कहा कि महिला सुरक्षा तो यहां सही है। हम लोग सुरक्षित महसूस करते हैं। शिक्षा के मामले में शिकोहाबाद आगे है। कई स्कूल खुल गए हैं। यहां पर कई यूनिवर्सिटीज भी आ गई हैं। मुझे लगता है कि यहां महिलाओं के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है।