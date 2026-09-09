{"_id":"6aa0e115ab6fd184b205c233","slug":"municipal-commissioner-finds-garbage-heaps-in-baluganj-sanitary-inspector-served-notice-over-poor-cleanliness-2026-09-09","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आगरा का हाल: बालूगंज में जगह-जगह कूड़े के ढेर, देखकर नगर आयुक्त भी हैरान; सेनेटरी इंस्पेक्टर को नोटिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन



आगरा के बालूगंज क्षेत्र में मंगलवार को सफाई व्यवस्था की पड़ताल करने निकले नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य का सच से सामना हो गया। वार्ड में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे थे। नगर आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए सेनेटरी इंस्पेक्टर को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।

वार्ड-41 बालूगंज का नगर आयुक्त ने क्षेत्रीय पार्षद जयदीप सोनकर के साथ निरीक्षण किया। वार्ड के लोगों से नगर आयुक्त ने बात की तो उन्होंने सफाई न होने और जर्जर सड़कों की शिकायत की। निरीक्षण में भी वार्ड में कई स्थानों पर गंदगी मिलने और सफाई व्यवस्था बेहद खराब होने पर नाराजगी जताई।





विज्ञापन

विज्ञापन

क्षेत्रीय एसएफआई नीरेंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नगर आयुक्त ने जोनल अधिकारियों और नोडल अधिकारियों से कहा कि वार्डों में निकलकर देखें और सफाई कार्यों की निगरानी रखें। पार्षद जयदीप सोनकर ने क्षेत्र में विकास कार्यों की जरूरत बताई। इस दौरान नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव वर्मा भी मौजूद रहे।

विज्ञापन

नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि निरीक्षण के दौरान बालूगंज में सफाई की स्थिति खराब मिलने पर सेनेटरी इंस्पेक्टर को नोटिस जारी किया है। सफाई व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।



