फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Agra News ›   Municipal Commissioner Finds Garbage Heaps in Baluganj, Sanitary Inspector Served Notice Over Poor Cleanliness

आगरा का हाल: बालूगंज में जगह-जगह कूड़े के ढेर, देखकर नगर आयुक्त भी हैरान; सेनेटरी इंस्पेक्टर को नोटिस

Wed, 09 Sep 2026 10:29 AM IST
Dhirendra Singh अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा
अमर उजाला न्यूज नेटवर्क, आगरा Published by: Dhirendra Singh Updated Wed, 09 Sep 2026 10:29 AM IST
सार

बालूगंज के वार्ड-41 में निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य को जगह-जगह कूड़े के ढेर मिले और सफाई व्यवस्था बेहद खराब मिली। नाराज नगर आयुक्त ने सेनेटरी इंस्पेक्टर को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा और वार्डों में सफाई की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए।
 

विज्ञापन
Municipal Commissioner Finds Garbage Heaps in Baluganj, Sanitary Inspector Served Notice Over Poor Cleanliness
आगरा का हाल - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

आगरा के बालूगंज क्षेत्र में मंगलवार को सफाई व्यवस्था की पड़ताल करने निकले नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य का सच से सामना हो गया। वार्ड में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे थे। नगर आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए सेनेटरी इंस्पेक्टर को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है।
विज्ञापन


 

वार्ड-41 बालूगंज का नगर आयुक्त ने क्षेत्रीय पार्षद जयदीप सोनकर के साथ निरीक्षण किया। वार्ड के लोगों से नगर आयुक्त ने बात की तो उन्होंने सफाई न होने और जर्जर सड़कों की शिकायत की। निरीक्षण में भी वार्ड में कई स्थानों पर गंदगी मिलने और सफाई व्यवस्था बेहद खराब होने पर नाराजगी जताई।

 
विज्ञापन
विज्ञापन

क्षेत्रीय एसएफआई नीरेंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। नगर आयुक्त ने जोनल अधिकारियों और नोडल अधिकारियों से कहा कि वार्डों में निकलकर देखें और सफाई कार्यों की निगरानी रखें। पार्षद जयदीप सोनकर ने क्षेत्र में विकास कार्यों की जरूरत बताई। इस दौरान नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. संजीव वर्मा भी मौजूद रहे।
विज्ञापन

नगर आयुक्त संतोष कुमार वैश्य ने बताया कि निरीक्षण के दौरान बालूगंज में सफाई की स्थिति खराब मिलने पर सेनेटरी इंस्पेक्टर को नोटिस जारी किया है। सफाई व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 

 

पेट्रोल पंप पर 5000 रुपये जुर्माना, ध्वस्त कराईं कोयले की तीन भट्ठियां
फुटपाथ पर सीढि़यों का निर्माण कराने पर नगर निगम की टीम ने मंगलवार को बालूगंज स्थित पेट्रोल पंप पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। सेवा होटल के बाहर काउंटर का निर्माण करने पर टीम ने उसे ध्वस्त कर दिया। कोयले से जलाई जा रही भट्ठी भी तोड़ दी। इसके बाद टीम ने राजदरबार होटल पर कार्रवाई की।
प्रतिबंधित पॉलिथीन मिलने पर एक हजार रुपये का जुर्माना वसूला। साथ ही कोयले से जलाई जा रही भट्ठी भी तोड़ी। शाही दरबार होटल में कोयले की भट्ठी का प्रयोग किए जाने पर 5000 रुपये का जुर्माना वसूला। नगर आयुक्त ने कहा कि टीटीजेड में कोयले की भट्ठी जलाने पर रोक है। नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। 
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed