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फिरोजाबाद में संविधान दिवस के अवसर पर बृहस्पतिवार को जिले में विभिन्न स्थानों पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। शिकोहाबाद स्थित पाली इंटर कॉलेज में करीब सात हजार छात्र-छात्राओं ने सामूहिक रूप से संविधान की प्रस्तावना का वाचन कर निष्ठा की शपथ ली, वहीं पुलिस कार्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों व कर्मचारियों को शपथ दिलाई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में शिकोहाबाद के पाली इंटर कॉलेज प्रांगण में आयोजित समारोह में विभिन्न कॉलेजों के लगभग सात हजार छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को संविधान की संरचना, लोकतांत्रिक मूल्यों, विधि के शासन तथा मौलिक अधिकारों व कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई। साथ ही विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स की भूमिका और मतदाता सूची पुनरीक्षण में सहभागिता पर भी चर्चा हुई। डीएम संतोष कुमार शर्मा ने कहा कि हजारों विद्यार्थियों की उपस्थिति से राष्ट्रहित व लोकतंत्र को सशक्त बनाने का संदेश गया है। वहीं, जिला जज मनोज कुमार तृतीय ने युवाओं से संवैधानिक आदर्शों को जीवन में उतारने का आह्वान करते हुए विद्यार्थियों, शिक्षकों व विद्यालय प्रबंधन का आभार जताया। आयोजन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण योगेश शिवा, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) कल्पना जायसवाल सहित अन्य अधिकारी व शिक्षक मौजूद रहे।

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