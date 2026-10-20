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VIDEO: ग्राफिक्स की दुकान में भीषण आग, 12 लाख का सामान जलकर राख; दमकल पहुंचने से पहले बुझाई आग

Dhirendra Singh

Updated Tue, 20 Oct 2026 04:10 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 04:10 PM IST







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फिरोजाबाद के कटरा पठानान में मंगलवार तड़के एसके ग्राफिक्स की दुकान में आग लगने से कंप्यूटर, प्रिंटर, एसी, कैमरा और फर्नीचर समेत लाखों रुपये का सामान जल गया। दुकानदार ने करीब 10 से 12 लाख रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया है। ... और पढ़ें

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