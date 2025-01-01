Firozabad News: युवती से दुष्कर्म और हत्या के मामले में सहेली और होटल संचालक रडार पर

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नसीरपुर क्षेत्र की युवती के साथ हाईवे किनारे स्थित होटल में हुए दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पुलिस की जांच विभिन्न एंगलों पर घूम रही है। पुलिस इस पूरे घटनाक्रम में शामिल दोनों आरोपियों को जेल भेजने के बाद युवती की सहेली और होटल संचालक की भूमिका की भी जांच कर रही है। गुरुग्राम से आते समय युवती ने क्या अपनी सहेली को फोन किया था। वारदात वाले दिन या वारदात के बाद युवती की सहेली और आरोपियों तथा होटल संचालकों के बीच किस-किस ने किस-किस से बातचीत की। इन सभी कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस सभी की कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाल रही है। वहीं होटल संचालक भी अभी पुलिस के रडार पर है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि होटल को सील करने की चर्चाएं जोरों पर हैं। इंस्पेक्टर अनुज कुमार का कहना है कि इस मामले में दोनों आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। वारदात में क्या अन्य लोगों की भी भूमिका रही है, इसकी जांच की जा रही है।

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शिकोहाबाद। युवती से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले पुलिस की जांच का दायरा बढ़ा है। पुलिस की जांच की सुई अब युवती की सहेली और होटल संचालक पर आकर टिक गई है। घटना के दिन और उसके बाद किस-किस के बीच बातचीत हुईं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए पुलिस सभी की कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाल रही है।