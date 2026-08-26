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VIDEO: मुफ्त यात्रा की घोषणा का कब दिखेगा असर? शिकोहाबाद डिपो में 60 प्लस महिलाओं को लेना पड़ा टिकट

Dhirendra Singh

Updated Wed, 26 Aug 2026 02:39 PM IST Updated Wed, 26 Aug 2026 02:39 PM IST







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प्रदेश सरकार ने 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए यात्रा निशुल्क कर दी है। इस योजना के शुरू होने के बाद कुछ डिपो पर यह योजना शुरू हो चुकी है लेकिन शिकोहाबाद डिपो पर अभी इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। घोषणा के बाद बुधवार को महिलाओं ने आज भी टिकट लेकर ही यात्रा की। ... और पढ़ें

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