फतेहपुर: शराब ठेके पर विवाद के दौरान गोली लगने से घायल युवक की मौत

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फतेहपुर के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के असनी गांव में शनिवार रात शराब ठेके के सामने विवाद के दौरान गोली लगने से घायल हुए मनीष दुबे की मौत हो गई। आरोप है कि विवाद के दौरान लाइसेंसी रिवाल्वर से फायरिंग की गई थी, जिससे मनीष गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर शराब ठेके के सेल्समैन गोवर्धन निषाद को हिरासत में ले लिया है, जबकि मुख्य आरोपी अमन सिंह और मनु सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं।

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