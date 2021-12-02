Fatehpur News: कुत्ते को कार में ले गया लेखपाल, दूसरे दिन लौटाया

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भाजपा नेता मधुराज विश्वकर्मा ने बताया कि कुत्ता हमेशा घर के अंदर रहता है। मंगलवार सुबह उनके पिता बाहर निकले तो कुत्ता उनके पीछे चल दिया। मुख्य रोड पर पहुंचने के बाद वह गायब हो गया। दिनभर तलाश के बाद भी पता नहीं चला।इसके बाद मोहल्ले और आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई। मुख्य रोड की फुटेज में कुत्ता दिखाई दिया। पीछे आ रही कार कुछ दूरी पर रुकी और उसमें सवार व्यक्ति कुत्ते को उठाकर कार में रखते नजर आया।बुधवार को जानकारी मिलने पर मधुराज ने लेखपाल से संपर्क कर कुत्ता वापस मांगा। लेखपाल ने कुत्ता अपने पास होने की बात स्वीकार की और देर शाम उसे वापस कर दिया। लेखपाल ने बताया कि सड़क पर घूमते कुत्ते को सुरक्षा की दृष्टि से घर ले गए थे। उन्हें उसके मालिक की जानकारी नहीं थी।