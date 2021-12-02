Fatehpur News: ब्रेकडाउन से 200 गांवों की बिजली गुल, 12 घंटे बाद बहाल

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बहुआ और दतौली उपकेंद्रों को दरवेशाबाद ट्रांसमिशन से बिजली मिलती है। ग्रामीणों का कहना है कि दरवेशाबाद ट्रांसमिशन से कई दिनों से अघोषित रोस्टिंग के कारण दोनों उपकेंद्रों की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। मंगलवार शाम करीब छह बजे दरवेशाबाद गांव के पास 33 केवीए लाइन का जंफर उड़ने से ब्रेकडाउन हो गया। इससे बहुआ और दतौली उपकेंद्रों की आपूर्ति पूरी तरह बंद हो गई।बिजली गुल होने से बहुआ और ललौली कस्बे के अलावा मुत्तौर, जमेनी, कोर्राकनक, महना, उरौली, दसौली, अढावल, दतौली, सिधाव, गंगईपार, सुजानपुर, मेवली, बरौहा, रसूलपुर, हरियापुर, थवई, महाखेड़ा, कीर्तिखेड़ा, बरवट और अकिलाबाद समेत करीब 200 गांव प्रभावित रहे।ग्रामीण अजीत कुमार, संतोष कुमार, सुरेंद्र यादव, गोलू, इरफान, इबरार, नसीम शेख, इदरीश, सूरजपाल, कमलेश कुशवाहा, रामनारायण, पप्पू, मुबारक खान और आफताब अहमद ने बताया कि रात में लाइन ब्रेकडाउन होने पर अवर अभियंता और कर्मचारियों के मोबाइल बंद रहते हैं।अवर अभियंता केतकार सिंह ने बताया कि 33 केवीए लाइन का जंफर उड़ने से फाॅल्ट हुआ था। मरम्मत के बाद करीब 12 घंटे बाद आपूर्ति बहाल हो सकी।