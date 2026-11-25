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फतेहपुर जिले में रायबरेली हाईवे पर हुसैनगंज थानांतर्गत चंदीपुर चौराहे के पास बुधवार दोपहर करीब एक बजे सामने से आ रहे ट्रक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में सड़क पर गिरे बाइक सवार असनी गांव के कोटेदार के पुत्र सौरभ (22), शबनम (35) और उनकी 16 वर्षीय बेटी इल्मा की ट्रक से कुचलकर मौत हो गई, वहीं पुलिस ट्रक व चालक का पता लगाने में जुटी है।

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