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इटावा: राशन डीलर की शिकायत पर बिछाया जाल, रिश्वत लेते पूर्ति निरीक्षक व दो प्राइवेट कर्मी गिरफ्तार

Himanshu Awasthi

Updated Thu, 24 Sep 2026 03:00 PM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 03:00 PM IST







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जिला पूर्ति कार्यालय में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बसरेहर के सप्लाई इंस्पेक्टर और दो प्राइवेट पीओएस कर्मचारियों को 30 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। मोहनपुर निवासी राशन डीलर ओम शरण की शिकायत पर विजिलेंस टीम ने यह ट्रैप कार्रवाई की। ... और पढ़ें

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