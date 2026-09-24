इटावा हादसा: आगरा रोड पर तेज रफ्तार बस का कहर, किसान की कुचलकर मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा
Etawah News: आगरा रोड पर गुरुवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। नगला भगत के पास खेत जा रहे 55 वर्षीय किसान को उदी की तरफ से आ रही तेज रफ्तार स्लीपर बस ने कुचल दिया। हादसे में किसान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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इटावा जिले में आगरा रोड पर गुरुवार सुबह खेत पर जा रहे किसान को स्लीपर बस ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा नगला भगत के पास हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दुगावली निवासी प्रेम शंकर (55) गुरुवार सुबह करीब साढ़े छह बजे घर से अपने खेत पर जाने के लिए निकले थे। परिजनों के अनुसार, वह आगरा रोड पर नगला भगत के पास पहुंचे ही थे।
तभी उदी की तरफ जा रही एक स्लीपर बस ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि प्रेम शंकर गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। हादसे में उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक के भाई ओम शंकर के अनुसार, वह घटना के समय खेत में कुछ दूरी पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि उदी की ओर से आ रही बस का लाल रंग था। बस की चपेट में आने के बाद प्रेम शंकर सड़क पर गिर पड़े।
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई। प्रेम शंकर किसान थे और अपने खेतों में स्वयं खेती का काम करते थे। मृतक के परिवार में पत्नी अनीता देवी, बेटा शिवम और बेटियां प्रियंका व कनक हैं। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर हादसे की जांच शुरू कर दी है। पुलिस बस और उसके चालक के संबंध में जानकारी जुटा रही है।