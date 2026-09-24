इटावा हादसा: आगरा रोड पर तेज रफ्तार बस का कहर, किसान की कुचलकर मौत, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा

इटावा जिले में आगरा रोड पर गुरुवार सुबह खेत पर जा रहे किसान को स्लीपर बस ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा नगला भगत के पास हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दुगावली निवासी प्रेम शंकर (55) गुरुवार सुबह करीब साढ़े छह बजे घर से अपने खेत पर जाने के लिए निकले थे। परिजनों के अनुसार, वह आगरा रोड पर नगला भगत के पास पहुंचे ही थे।

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तभी उदी की तरफ जा रही एक स्लीपर बस ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि प्रेम शंकर गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। हादसे में उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक के भाई ओम शंकर के अनुसार, वह घटना के समय खेत में कुछ दूरी पर मौजूद थे। उन्होंने बताया कि उदी की ओर से आ रही बस का लाल रंग था। बस की चपेट में आने के बाद प्रेम शंकर सड़क पर गिर पड़े।