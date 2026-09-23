Etawah News: लाइनपार क्षेत्र में 11 केवी पोल गिरने से 500 घरों की बिजली ठप
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 11:36 PM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 11:36 PM IST
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जसवंतनगर। रेल लाइनपार क्षेत्र में बुधवार देर शाम को 11 केवी बिजली लाइन का एक पोल टूटकर गिर गया। इससे करीब 500 घरों की बिजली आपूर्ति बाधित हुई। लगातार बारिश से पोल के आसपास कीचड़ और नमी जमा होने के कारण वह कमजोर होकर टूट गया। सपा नेता खन्ना यादव ने विद्युत विभाग को सूचना दी, जिसके बाद आपूर्ति बंद कराई गई। जेई कौशल पांडेय ने कर्मचारियों के साथ मौके पर निरीक्षण कर नया पोल लगाकर आपूर्ति जल्द बहाल करने के निर्देश दिए। देर शाम तक विभागीय टीम पोल बदलने और लाइन दुरुस्त करने में जुटी रही। एसडीओ राकेश कुमार ने बताया कि पोल बदलने का काम जल्द पूरा कर आपूर्ति बहाल होगी। बिजली गुल रहने से क्षेत्र के लोगों को परेशानी हुई, जिन्होंने जल्द आपूर्ति बहाल करने की मांग की। संवाद
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