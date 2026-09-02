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इटावा: जामुन के पेड़ के नीचे सो रहे बुजुर्ग किसान की धारदार हथियार से काटकर हत्या

Himanshu Awasthi

Updated Wed, 02 Sep 2026 01:18 PM IST Updated Wed, 02 Sep 2026 01:18 PM IST







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इकदिल थाना क्षेत्र के गांव परमधाम में बुधवार सुबह घर के बाहर जामुन के पेड़ के नीचे सो रहे बुजुर्ग किसान की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। ... और पढ़ें

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