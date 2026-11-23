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एटा पुलिस लाइन में रविवार को एयर रेड/ब्लैक आउट मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसमें हवाई हमले का सायरन बजाने, ब्लैक आउट कराने, घायलों को प्राथमिक उपचार देने और सुरक्षित स्थानों से अस्पताल पहुंचाने का अभ्यास किया गया। जिलाधिकारी एम. अरुन्मोली और एसएसपी डॉ. इलामारन ने विभिन्न विभागों की तैयारियां परखीं। डीएम ने कहा कि आपात स्थिति में जन-धन की सुरक्षा के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय और त्वरित कार्रवाई जरूरी है। इस दौरान एएसपी श्वेताभ पांडेय, सीएमओ डॉ. राजेंद्र प्रसाद सहित पुलिस, प्रशासन और नागरिक सुरक्षा कोर के वालंटियर्स मौजूद रहे।

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