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VIDEO: मां के जयकारों से गूंजा मोहल्ला, विधि-विधान से स्थापित हुई मां दुर्गा की प्रतिमा

Arun Parashar

Updated Mon, 12 Oct 2026 11:38 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 11:38 PM IST







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राजा का रामपुर के कस्बे के मोहल्ला गढ़ी रानी साहिबा में नवरात्र के पावन अवसर पर मां दुर्गा की प्रतिमा की स्थापना धार्मिक रीति-रिवाजों और विधि-विधान के साथ की गई। मंत्रोच्चार के बीच पूजा-अर्चना कर प्रतिमा स्थापित की गई। इस दौरान मां दुर्गा के जयकारों से पूरा मोहल्ला भक्तिमय हो गया। ... और पढ़ें

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