Etah News: खाद्य सुरक्षा टीम की कार्रवाई, चाय के पैकेट सील किए

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सहायक आयुक्त खाद्य विजय कुमार वर्मा के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी विमल कुमार ने हनुमान चौक, बाग मारहरा के पास वाहन संख्या की जांच की। वाहन में 200 ग्राम के पैकेट में ‘खास टी’ चाय रखी हुई थी। टीम ने चाय का विधिक नमूना जांच के लिए संग्रहित किया।कार्रवाई के दौरान विक्रेता पंकज सिंह निवासी ग्राम बहुत बढ़ादा, पीओ डुंडवारा, थाना गंज डुंडवारा, जनपद कासगंज के पास से चाय की चार बोरियां बरामद हुईं। इनमें कुल 396 पैकेट थे। टीम ने सभी पैकेट सील कर खाद्य कारोबारी की सुपुर्दगी में दे दिए। सहायक आयुक्त खाद्य विजय कुमार ने बताया कि चाय की अनुमानित कीमत करीब 20 हजार रुपये है। संग्रहित नमूने को जांच के लिए राजकीय खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। संवाद