फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Four players selected for the zonal Kabaddi team

Etah News: कबड्डी की मंडलीय टीम में चार खिलाड़ियों का चयन

Mon, 12 Oct 2026 11:41 PM IST
आगरा ब्यूरो
Agra Bureau आगरा ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 11:41 PM IST
विज्ञापन
Four players selected for the zonal Kabaddi team
प्रदेशीय प्रतियोगिता के लिए हुए कबड्डी ​खिलाड़ी। संवाद
सकीट। कबड्डी में शानदार प्रदर्शन के दम पर नगर के दो विद्यालयों के चार खिलाड़ियों का चयन अलीगढ़ मंडल की टीम में हुआ है। चयनित खिलाड़ी 14 से 17 अक्तूबर तक गोरखपुर में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से विद्यालयों में खुशी का माहौल है।
विज्ञापन

डीएवी इंटर कॉलेज के क्रीड़ा प्रभारी शैलेश मिश्रा ने बताया कि कासगंज के गणेश इंटर कॉलेज में आयोजित मंडलीय ट्रायल एवं प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इसके आधार पर डीएवी इंटर कॉलेज के तीन खिलाड़ियों का चयन हुआ है। कक्षा 11 के चमन कुमार और हर्ष कुमार अंडर-19 आयु वर्ग में मंडलीय टीम का हिस्सा बने हैं जबकि इसी कक्षा के भानु प्रताप ने अंडर-17 वर्ग में जगह बनाई है।
विज्ञापन

वहीं महेंद्र सिंह इंटर कॉलेज के कक्षा 11 के छात्र शिव नारायण का भी मंडलीय टीम में चयन हुआ है। खिलाड़ियों की सफलता पर डीएवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अनोखे सिंह यादव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ी भी अपनी प्रतिभा के दम पर प्रदेश स्तर पर पहचान बना रहे हैं। नियमित अभ्यास और अनुशासन से खिलाड़ियों ने यह उपलब्धि हासिल की है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विद्यालय परिवार की ओर से चयनित खिलाड़ियों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी गईं। प्रबंधक अजब सिंह यादव, सुबोध दीक्षित, राकेश भास्कर, उमेश यादव, सतेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, स्वामीदीन, उमा देवी, मालती देवी सहित विद्यालय का स्टाफ मौजूद रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed